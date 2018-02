Stilstaan is achteruitgaan voor Deceuninck

We zagen op de analistenmeeting van Deceuninck geen echt tevreden CEO en referentieaandeelhouder, Francis Van Eeckhout.Hij was vooral teleurgesteld dat de toename van de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) gelijk was aan de omzetgroei. Er werd met andere woorden geen vooruitgang geboekt in de rebitda-marge.

...