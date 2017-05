Streep door de rekening voor UCB

De Belgische biofarmagroep UCB presenteerde op 22 mei resultaten van de vierde fase III-studie (ARCH) met romosozumab, een potentieel geneesmiddel tegen osteoporose dat het samen met de Amerikaanse biotechgigant Amgen ontwikkelt. Hoewel romosozumab (de commerciële naam is Evenity) de vooropgestelde primaire en secundaire eindpunten behaalde, bleek er onverwachts een verhoogd risico op hartproblemen te zijn (2,5% tegenover 1,9% kans in de controlegroep). Dat risico kwam niet naar voren in de drie eerdere fase III-studies met Evenity. Het verhoogde veiligheidsrisico is een fameuze streep door de rekening. Het aandeel van UCB tekende voor de grootste daling in één dag sinds 1987 (-18%).

...