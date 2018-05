Suedzucker is de moeite van het wachten waard

In theorie is een belegging in Suedzucker vrij eenvoudig. Over vijf jaar bekeken moet je een aantal jaren wel en een aantal jaren niet in het aandeel zitten. Sinds begin vorig jaar is dat laatste weer het geval. In maart 2013 piekte het aandeel op bijna 35 euro, na een bodem onder 10 euro in 2008. Daarna daalde de koers tot eind 2014 weer naar een bodem in de buurt van 10 euro. De volgende opwaartse cyclus ging tot eind 2016 en bracht het aandeel terug op 25 euro. Sindsdien gaat het weer bergaf, tot 13 euro. Dat is een minder diepe bodem dan vorige keer, maar de vorige top was ook minder uitgesproken dan in 2013. Na een onderbreking van twee jaar zijn we het aandeel enkele weken geleden opnieuw actief beginnen volgen. De definitieve cijfers over het boekjaar 2017-2018 (afsluitdatum 31 maart) zijn bek...