Swatch Group ziet het einde van de tunnel

Swatch Group is sinds 1998 de naam van SMH (Swiss Corporation for Microelectronics and Watchmaking Industries). Het was ontstaan uit de fusie van ASUAG en SSIH, de twee belangrijkste Zwitserse horlogemakers, in 1983. Voor de Zwitserse horloge-industrie breken uitdagende tijden aan. Swatch Group haalt 87 procent van haar inkomsten in vreemde valuta, maar ze boekt haar kosten nog altijd voor het overgrote deel in dure Zwitserse frank. Van 2011 tot 2016 verloor de Zwitserse groep 5 miljoen Zwitserse frank aan omzet door ongunstige wisselkoersen. Dat is extra pijnlijk op een moment dat de groei van de verkoop van luxehorloges voor het eerst vertraagt. Sinds eind 2015 is...