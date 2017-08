Te weinig uitschieters bij Proximus

Het aandeel van de Belgische telecomoperator kreeg een tik van 5 procent na de publicatie van de kwartaalresultaten. Proximus profiteerde enkele dagen eerder nochtans van de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting. De precieze impact hangt af van verschillende technische details, maar Proximus zelf ziet de gemiddelde belastingvoet vanaf 2018 dalen naar 27,5 tot 28 procent tegenover iets meer dan 30 procent nu. De groepsomzet daalde in het tweede kwartaal met 2,9 procent naar 1,42 miljard euro, een sterker dan verwachte achteruitgang. Die was in de eerste plaats toe te schrijven aan de internationale dochter BICS, die de omzet met 12,9 procent zag kelderen. BICS, dat instaat voor 22 procent van de groe...