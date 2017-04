TechnipFMC is een kanjer

Technip beheerste eind 2014 nog het financiële nieuws met een bod van 1,47 miljard euro op zijn sectorgenoot CGG. Dat bod trok het later weer in. Technip liet toen al duidelijk merken te willen uitgroeien tot een consolidator in de sector. Het was dan ook geen complete verrassing toen in het voorjaar van 2016 Technip weer even vooraan in het financiële nieuws zat. Deze keer met de aankondiging van een fusie met het Amerikaanse FMC Technologies. De operatie ging nu wel door, zodat sinds januari van dit jaar de fusie TechnipFMC een feit is met een dubbele notering op Euronext Parijs en de New York Stock Exchange. Elke Technip-aandeelhouder kreeg twee aandelen van de nieuwe fusiegroep TechnipFMC, terwijl e...