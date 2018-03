TechnipFMC ziet het einde van de tunnel

TechnipFMC, dat ontstond door de fusie van het Franse Technip en het Amerikaanse FMC Technologies en een dubbele notering heeft op Euronext Parijs en de New York Stock Exchange, heeft een meer dan bevredigend vierde kwartaal achter de rug. De groep heeft er nog niet zo goed voorgestaan sinds de dramatische inzinking van de oliedienstensector in 2014. TechnipFMC heeft een beurskapitalisatie van bijna 12 miljard euro. Het draaide 15 miljard dollar omzet in 2017 (afgerond 12 miljard euro) en het orderboek bedroeg 13 miljard dollar (afgerond 10,5 miljard euro). Op basis van de omzet staat TechnipFMC op de vierde plaats onder de beursgenoteerde oliedienstenbedrijven.

