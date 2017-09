Tegenvallende winst bij Tessenderlo

De tweedekwartaalcijfers van Tessenderlo Group werden niet op algemeen applaus onthaald. De omzettoename werd niet gevolgd door een beter resultaat, zodat het management verplicht was zijn voorspelling van een toename van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) met één cijfer, dus minder dan 10 procent, in te slikken. Die prognose had het gegeven bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2016. De verwachting luidt nu dat de rebitda 2017 in de lijn zal liggen van die van 198 miljoen euro in 2016.

