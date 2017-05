Telenet is niet meer de groeier van weleer

De concurrentie op de Belgische telecommarkt is toegenomen. Orange Belgium kwam met een nieuw kabelaanbod, terwijl ook de internetspeler Netflix zich mengt in de debatten. Dat bleef niet zonder gevolgen voor Telenet, dat in het eerste kwartaal 21.000 kabelabonnees verloor. Het lijkt misschien niet veel op een totaal van bijna 2 miljoen klanten, maar de groeitrend is wel gebroken. In het onderste segment van de prijsgevoelige klanten zag Telenet abonnees naar Orange overstappen. De opeenvolgende tariefverhogingen hebben veelkijkers dan weer in de armen van Netflix gedreven.

