Terugval CFE biedt tijdelijke koopkans

Aandeelhouders van de Belgische bouw- en baggergroep CFE zagen het aandeel met 24 procent terugvallen sinds de piek van mei 2017. Een eerste reden is de aankondiging op 25 juni dat CFE de fusie bekeek van zijn bouwafdeling (contracting) en de bouwgroep Van Laere (100% in handen van referentieaandeelhouder Ackermans & van Haaren). CFE betaalde in december 17,1 miljoen euro voor de overname van Van Laere. De markt hoopt al enkele jaren dat CFE vervelt tot een pure milieu- en baggergroep - zonder bouwafdeling dus - met een bijbehorende hogere waardering. De overname van Van Laere betekende een streep door de rekening.

...