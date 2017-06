Tesla is meer waard dan Ford en GM

De beurswaarde van Tesla was het vorige kwartaal al hoger dan die van Ford. Na de klim van de voorbije weken is de producent van elektrische voertuigen ook meer waard dan General Motors. Dat kan absurd lijken voor wie enkel kijkt naar het aantal verkochte voertuigen, maar het verschil in marktperceptie is erg groot. Tesla is als groeibedrijf een lieveling van Wall Street, terwijl de klassieke autoconstructeurs op weinig krediet kunnen rekenen.

