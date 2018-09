Tessenderlo evolueert langzaam maar zeker

In de eerste helft van 2018 verraste Tessenderlo Group (niet langer Tessenderlo Chemie) met de volledige overname van de gascentrale T-Power (425 megawatt), een investering van 328 miljoen euro. De verrassende aankoop moet voor flexibiliteit zorgen in een tijdperk waarin door wind- en zonne-energie de energiebronnen erg zullen schommelen. T-Power is sinds 2011 in gebruik op de terreinen van Tessenderlo Group in Tessenderlo.

