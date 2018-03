Tessenderlo Group heeft de wind op kop

De cijfers van Tessenderlo Group (niet langer Tessenderlo Chemie) over het vierde kwartaal, en bij uitbreiding die over het boekjaar 2017, bleven duidelijk onder de verwachtingen. De koers verloor als reactie bijna 6 procent. CEO en referentieaandeelhouder Luc Tack zei dat het concern "wind op kop" heeft. De omzet was nog vrij stabiel in het vierde kwartaal, waardoor er op jaarbasis toch nog een omzettoename met 4,5 procent tot 1,611 miljard euro op de tabellen kwam. Maar vooreerst is de zwakke dollar een spelbreker. De Amerikaanse activiteiten worden vanuit België gefinancierd en daar staat een grote lening tegenover. De lagere dollar leidde tot een stevige boekhoudkundige afwaardering.

