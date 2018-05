Tessenderlo Group zorgt voor een dubbele verrassing

Op 26 april had Tessenderlo Group (het vroegere Tessenderlo Chemie) een dubbele verrassing in petto. Vooreerst kondigde het de volledige overname van de gascentrale T-Power aan. Daarnaast gaf het bedrijf meteen al de tradingupdate over het eerste kwartaal vrij, terwijl die aanvankelijk op 7 mei zou worden bekendgemaakt. CEO en referentieaandeelhouder Luc Tack verdedigde de - voor velen verrassende - aankoop van T-Power met het argument dat het een zeer moderne en flexibele centrale is. Flexibiliteit wordt cruciaal in een tijdperk waarin de energiebronnen met wind- en zonne-energie erg zullen schommelen. T-Power is een gascentrale op de terreinen van Tessenderlo Group in Tessenderlo, die 425 megawatt kan produceren sinds 2011.

...