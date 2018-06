Texaf onthaalt onteigening positief

Onteigening, het is de schrik van elke eigenaar, zeker in een land als de Democratische Republiek Congo. En toch liep het management van Texaf er op de jaarvergadering goedgeluimd bij. Het is best tevreden met de 5,4 miljoen dollar (1 miljoen onmiddellijk betaald en de rest in schijven tot eind 2018), die de Congolese overheid bereid is te betalen voor 10.637 vierkante meter grond aan de rand van de site van Utexafrica,in het stadscentrum van Kinshasa. Die grond is slechts deels bebouwbaar. De prijs van 500 dollar per vierkante meter voor de onteigeningsprocedure bewijst dat de waarde van de gronden hoog is. Maar het toont ook aan dat de Congolese overheid Texaf ernstig neemt en erkent dat de vennootschap belangrijk is voor de vastgoedontwikkeling in Kinshasa. Ook de ki...