Tienjarig koersdieptepunt voor Mosaic

Het aandeel van de Amerikaanse meststoffengigant Mosaic, het nummer een in fosfaatmeststoffen met belangrijke activiteiten in potash, viel sinds midden februari met 30 procent terug. Het bedrijf ontgoochelde met tegenvallende eerstekwartaalcijfers. Maar er waren verzachtende omstandigheden, want liefst vier operationele tegenslagen hakten in op de cijfers. Enerzijds waren er mechanische problemen in zowel een potashmijn (Esterhazy) als in een ammoniakfabriek (Faustina, eenmalige kosten van 14 miljoen dollar). Anderzijds waren er problemen door overstromingen in een mijn in Peru en logistieke pannes bij Canpotex (het Noord-Amerikaanse potashexportvehikel).

