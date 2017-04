Tijd om Nomad Foods te ontdooien

Bijna een halve eeuw en tot in 2006 was Iglo een van de vele merken van Unilever. De Brits-Nederlandse voedingsreus verkocht in augustus 2006 zijn Europese diepvriesactiviteiten aan het Britse private-equityfonds Permira. Al in 2010 probeerde Permira van Iglo Food Holdings Limited af te geraken. Ook een beursgang werd overwogen. De verkoop van Iglo Group kwam er uiteindelijk pas in 2015 voor 2,6 miljard euro aan Nomad Holdings Limited van Noam Gottesmann en Martin E. Franklin. Gottesmann is de eerste 'G' van het beroemde hedge fund GLG Partners in Londen, hier vooral bekend van de 'L', de Belgische medeoprichter Pierre Lagrange. Franklin ...