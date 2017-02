Tijdelijke groeiknik

PureCircle is de marktleider in de productie en de commercialisatie van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. Het bedrijf realiseerde van 2012 tot 2015 een sterke groei, waarin de omzet bijna verdrievoudigde, van 45,4 miljoen tot 127,4 miljoen dollar. In het afgelopen boekjaar 2016 (juli 2015 tot en met juni 2016) steeg de omzet met 9 procent tot 138,7 miljoen dollar. In de traditioneel mindere eerste jaarhelft steeg de omzet nog met 26 procent tot 54,5 miljoen dollar, maar in de tweede jaarhelft stabiliseerde het zakencijfer op 84,2 miljoen dollar. Het management verwees daarvoor naar de vertraging van nieuwe marktlanceringen ter waarde van 40 miljoen dollar.

...