Tijdelijke inzinking voor Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert trakteerde de aandeelhouders met de resultaten over het eerste kwartaal op een onverwachte en koude douche. Terwijl het bedrijf de voorbije jaren uitblonk in het opdrijven van de marges, viel de rendabiliteit afgelopen winter met een smak naar beneden. De recurrente bedrijfswinst daalde met liefst 23,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De recurrente bedrijfscashflow viel terug tot 6,6 procent van de omzet, waardoor de doelstelling van een marge van 10 procent opnieuw buiten schot lijkt. Voor Agfa is die marge een must om de aandeelhouders voldoende te vergoeden. De koersreactie loog er niet om. Sinds de publicatie van de kwartaalcijfers leverde het aandeel 20 procent...