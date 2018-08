Topjaar voor Picanol, geen recordjaar

Het boekjaar 2017 gaf een nieuwe recordomzet, maar er zat geen nieuwe recordgroepswinst in omdat op de omzetgroei van vorig jaar bij Tessenderlo Group, waarvan Picanol de belangrijkste aandeelhouder is met 37,3 procent van de aandelen, geen winststijging volgde. De winstbijdrage van Tessenderlo in de eerste zes maanden van 2018 tot het nettoresultaat was deze keer wel in orde en klom van 5,83 naar 19,36 miljoen euro, ondanks een minder gunstige onderliggende gang van zaken. Daardoor kon Picanol met 67,1 miljoen euro (58,0 miljoen euro in eerste semester 2017) een nettowinst op recordniveau neerzetten voor een eerste jaarhelft (3,79 versus 3,28 euro per aandeel voor eerste halfjaar 2017).

...