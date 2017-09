Total onderstreept geloof in toekomst olie

Met de overname van de oliedivisie van de Deense rederij Maersk onderstreept Total zijn strategie waarde te creëren door de reserves en de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen op te voeren. Een belegging in Total is een belegging in hogere olie- en gasprijzen, al genereert de Franse oliereus ook tegen de huidige prijzen aantrekkelijke cashflows. Een stijging van de olieprijs met 10 dollar per vat levert Total per jaar ongeveer 2 miljard dollar bedrijfswinst en 2,5 miljard dollar cashflow extra op. Total legt voor de oliedivisie van Maersk 7,45 miljard dollar op tafel, waarvan 4,95 miljard wordt betaald met eigen aandelen. Daarnaast neemt Total ook 2,5 miljard dollar schulden van Maersk over. Dankzij die deal verh...