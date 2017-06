Transocean is klaar voor overnames

De omzet van Transocean daalde in het eerste kwartaal tegenover het vorige kwartaal, van 974 miljoen dollar (794 miljoen zonder eenmalige elementen) tot 785 miljoen (-19,4%). De markt rekende op een daling tot 738 miljoen dollar. De omzet in het eerste kwartaal van 2016 bedroeg nog 1,34 miljard dollar. Het aanhoudende omzetverval is een gevolg van de enorme crisis in de sector, waardoor steeds meer boorinstallaties inactief zijn. Daardoor staan de dagverhuurtarieven onder druk, al was er in het eerste kwartaal voor het eerst sinds lang een lichte stijging van het gemiddelde tarief, van 329.400 naar 337.700 dollar (395.400 dollar in he...