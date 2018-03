U mag intekenen op de kapitaalverhoging van TINC

TINC, voluit The INfrastructure Company, heeft zijn investeringen sinds de kapitaalsverhoging van december 2016 stevig opgetrokken. Tijdens het voorbije halfjaar heeft het 31,4 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe of bestaande participaties, tegenover 47,5 miljoen in het volledige boekjaar 2016-2017 (van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017). In totaal is zelfs 75 miljoen euro aan investeringen toegezegd. TINC maakte 20 miljoen euro vrij voor een belang van 100 procent in Glasdraad bv, een Nederlands samenwerkingsverband voor het uitrollen van glasvezelnetwerken in dunbevolkte gebieden in Nederland.

