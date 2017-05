Uitstel voor herstel van Euronav

De markt reageerde opnieuw negatief op het kwartaalrapport van de Antwerpse rederij Euronav. Na de jaarrapportering was ontgoocheling over de sombere vooruitzichten op korte termijn. Deze keer was de aanleiding dat in het eerste kwartaal wereldwijd vijftien nieuwe VLCC-olietankers (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) zijn besteld, na een periode van vier maanden zonder bestellingen. Dat is slecht nieuws, aangezien door het uitzicht op extra capaciteit het herstel van de dagverhuurtarieven langer zal uitblijven, wellicht tot 2018. Het was al bekend dat de wereldvloot van 719 VLCC's dit en volgend jaar per saldo zou aangroeien met 40 en 28 schepen. In het tweede kwartaal wordt de piek...