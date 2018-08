Umicore is nog niet geprijsd voor perfectie

Beleggers tobben over de hoge waardering van de materialengroep Umicore. Is een koers-winstverhouding van 35 een faire afspiegeling van de spectaculaire groeivooruitzichten, of is het aandeel geprijsd voor perfectie en dus kwetsbaar voor tegenslag? Wij denken het eerste. Tegen 2020 verwacht Umicore een bedrijfswinst van ongeveer 700 miljoen euro. Dat is 35 tot 45 procent meer dan de bedrijfswinst die het bedrijf dit jaar verwacht. Een bedrijfswinst van 700 miljoen euro zou moeten uitmonden in een winst van meer dan 2 euro per aandeel. Dat brengt over twee jaar de koers-winstverhouding terug tot 25 voor een aandeel dat ook in 2020 stevige groeivooruitzichten zal hebben. Marc Grynberg, de CEO van Umicore, zegt dat het bedrijf nog maar aan het begin staat van het batterijverhaal dat het aandeel de voor...