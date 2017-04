Vedanta Resources rondt fusie af

Vedanta Resources noteert sinds 2003 op de beurs van Londen. Na een decennium van sterke groei is het bedrijf opgeklommen tot het nummer zes onder de gediversifieerde grondstoffengroepen. Ze wordt gecontroleerd door de Indiase miljardair Anil Agarwal (69,4%), die onlangs een opmerkelijk belang van 12 procent heeft genomen in Anglo American. Behalve op de thuismarkt India is Vedanta Resources actief in Liberia, Zambia, Namibië en Zuid-Afrika. De activiteiten in India worden aangestuurd via drie dochtervennootscha...