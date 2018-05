Verschroting komt op gang bij Euronav

Euronav zette in zijn eerstekwartaalrapport meteen de toon door de olietankermarkt als uitdagend te omschrijven. Traditioneel is het eerste kwartaal samen met het vierde kwartaal het beste van het jaar door de grotere vraag naar olie tijdens de winterperiode in het noordelijk halfrond. Maar daar viel afgelopen winter niets van te merken. De tarieven op de spotmarkt voor zowel VLCC's (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) als de kleinere Suezmax-schepen vielen zelfs terug richting het laagste niveau van de voorbije tien jaar.

...