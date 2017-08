Vertex is sterkste klimmer in S&P500

Vorig jaar was het aandeel van Vertex Pharmaceuticals een van de slechtst presterende aandelen uit de S&P500-index. Dit jaar is het aandeel tot nog toe de beste leerling van de klas. Vertex is de marktleider in het behandelen van de taaislijmziekte of mucoviscidose. Het heeft twee producten op de markt: Kalydeco en Orkambi, een combinatietherapie van een potentiator (Kalydeco) en een corrector (Lumacaftor, VX809). Er zijn 75.000 patiënten met taaislijmziekte. Momenteel kunnen tot 29.000 patiënten worden behandeld met Kalydeco (4000) en Orkambi (25.000), van wie er eind vorig jaar 12.500 in behandeling waren.

