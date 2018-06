Vertrouwen in het potentieel van Bone

We schetsen na een ontmoeting met de top van Bone Therapeutics een stand van zaken bij het Waalse biotechbedrijf. Het belangrijkste nieuws tot nu in 2018 was de benoeming van Jean Stéphenne tot voorzitter van de raad van bestuur. Stéphenne bouwde een ijzersterke reputatie op als voormalige topman van GSK Vaccines, een bedrijf die hij ontwikkelde tot een wereldspeler. Hij is nog voorzitter van de raad van bestuur van TiGenix, dat net zoals Bone Therapeutics actief is in celtherapie en voor 520 miljoen euro wordt overgenomen door het Japanse Takeda. Dat een man met zijn reputatie het voorzitterschap opneemt, is een gamechanger voor Bone. Het getuigt van een sterk geloof in de unieke botvormende celgroeitechnologie van het bedrijf.

