Vivendi domineert cijfers Bolloré

De halfjaarcijfers van Bolloré werden gedomineerd door wat in de holding hét feit van de eerste jaarhelft was: de overname van de 60 procentparticipatie van Bolloré in Havas door het mediabedrijf Vivendi tegen 9,43 euro per aandeel. Dat gaf de deal een waarde van 2,32 miljard euro (inclusief dividenduitkering zelfs 2,36 miljard). In 2015 kregen de Havas-aandeelhouders nog aandelen Bolloré tegen 6,82 euro per Havas-aandeel. Zo realiseert Bolloré een mooie meerwaarde op het Havas-belang en daarvoor werd de kaspositie van Vivendi (473 miljoen euro nettokaspositie en kredietlijnen) aangesproken. Een gevolg is ook dat Vivendi nu volledig door Bolloré wordt geconsolideerd in de boekhouding. Dat had een grote impact op de halfjaarcijfers.

