Voluit omhoog met Engie

Engie was de voorbije vijf jaar het lelijke eendje op de Brusselse beurs, maar het energiebedrijf kon zich vorig jaar helemaal herpakken. De koers klom van 12,5 euro begin maart tot 15 euro eind 2017, een stijging met 20 procent. Dat was voor ons geen verrassing. We hebben enkele hausseposities opgezet die we met een mooie winst konden verzilveren. Ze waren gelukkig afgelopen voor de koers weer in elkaar stuikte.

