Vraag van de week: Bone Therapeutics

Het klopt dat er de jongste maanden weinig nieuws valt te rapen bij de Waalse marktleider in de ontwikkeling van botvormende celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. In maart was er wel nog de benoeming van Miguel Forte tot chief medical officer. Forte heeft veel klinische en regelgevende ervaring in regeneratieve geneeskunde, en is dus een mooie versterking van het managementteam.

