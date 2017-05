Vraag van de week: Waarom viel koers Anfield Gold zwaar terug?

Anfield Gold is de nieuwe naam van het vroegere Anfield Nickel. Het Canadese exploratiebedrijf liet vorig jaar het mislukte avontuur in nikkel achter zich met de overname van Magellan Minerals, met als belangrijkste actief het Coringa-goudproject in het noorden van Brazilië. De verkoop in april 2014 van het Mayaniquel-nikkelproject in Guatemala aan Cunico Resources gebeurde tegen ondermaatse voorwaarden: vijf jaarlijkse betalingen van 3 miljoen Amerikaanse dollar tot en met 2018 (sinds begin 201...