Vranken-Pommery boekt weinig sprankelende resultaten

Vranken-Pommery Monopole is na de luxeketen LVMH het nummer twee op de champagnemarkt, met de topmerken Vranken, Pommery, Charles Lafitte en Heidsieck & Co Monopole. De champagnegroep ondervindt sinds de terroristische aanslagen in Frankrijk van 2015 last van de terugval van het toerisme en het restaurant- en hotelbezoek. Daardoor verminderde de omzet uit champagne in 2016 met 3,5 miljoen euro (-1,5%).

...