Wachten op fusie tussen Essilor en Luxottica

Essilor is een van die straffe Europese waarde-aandelen die de CAC40-index en de Eurostoxx50-indexrijk zijn. Nog niet zo lang geleden werd de dertigste verjaardag van de CAC40-index gevierd en was het populair om met de grootste stijgers sindsdien uit te pakken. De beste prestatie was voor L'Oréal,maar vlak voor LVMH wist Essilor met afgerond een koersstijging met 3700 procent de tweede plaats te veroveren.

