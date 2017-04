Yamana Gold heeft een vertrouwensprobleem

Yamana Gold, dat zijn hoofdzetel in Canada heeft, is een middelgrote gouddelver die ook zilver en koper als bijproduct produceert. De groep heeft zes operationele activa: een in Canada en Argentinië, en twee in Brazilië en Chili. Aan bewezen reserves beschikt Yamana over 16,7 miljoen troy ounce goud, 80 miljoen troy ounce zilver en 3,3 miljard pond koper. De mijnen produceerden in het vorige boekjaar 1,27 miljoen troy ounce goud tegen een productiekostprijs van 911 dollar per troy ounce. Daarnaast haalde Yamana 7 miljoen troy ounce zilver en 116 miljoen pond koper boven.

...