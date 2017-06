Zara is te modieus

Inditex (voluit Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Inditex werd in 1963 gesticht door Amancio Ortega Gaona, die intussen zowat de rijkste Europeaan is. De groep, die eerst vrouwenkleding maakte, opende in 1975 in het Noord-Spaanse La Coruña (Galicië) de eerste Zara-winkel. De eerste winkel buiten Spanje kwam er in 1988 in Porto. Het jaar daarna volgde een eerste vestiging in New York. Vandaag zijn er wereldwijd ruim 2000 Zara-winkels op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in populaire steden in 92 landen.

