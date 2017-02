Zesde recordjaar op rij voor ASML

De Nederlandse marktleider in productieapparatuur voor de halfgeleidersector realiseerde vorig jaar een omzet van 6,79 miljard euro, 8 procent meer dan een jaar eerder. Ook de nettowinst kwam met 1,47 miljard euro 6 procent hoger uit. Het afgelopen jaar 2016 was dan ook het zesde opeenvolgende recordjaar. De cijfers van het vierde kwartaal lagen zowel in omzet als in winst boven de verwachtingen.

