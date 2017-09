Zomerse tussenspurt voor Galapagos

Het dankt die stevige tussenspurt aan de bekendmaking op 9 augustus van sterke fase IIa-studieresultaten met GLPG1690 bij patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het gaat om een dodelijke longziekte met een levensverwachting van slechts enkele jaren. De twee medicijnen die op de markt zijn, Esbriet van Roche/Regeneron en Ofev van Boehringer Ingelheim, realiseerden in de eerste jaarhelft een gezamenlijke omzet van bijna 1 miljard dollar, maar remmen enkel de achteruitgang van de ziekte af. De studieresultaten van GLPG1690 daarentegen laten over een behandelingsperiode van twaalf weken een beloftevolle stabilisatie van de ziekte zien. Belangrijk om weten is dat deze studie slechts zeventien patiënten beha...