Acht jaar beursfeest op Wall Street

We spreken van een stijgende beurstrend of in vakjargon een haussemarkt of stierenmarkt ('bull market') als vanaf de bodem er een stijging is van meer dan 20 procent en die tendens blijft aanhouden zolang geen terugval van meer dan 20 procent heeft plaatsgevonden. Begin 2016 was het nipt met in volle Chinese groeicrisis een correctie van 18 procent.

