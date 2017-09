Amazon dropt een bom in de retailsector

De retailsector staat in rep en roer. De heerschappij van de grote supermarktketens wordt in twijfel getrokken, nadat halfweg juni bekend raakte dat Amazon de klassieke distributeur Whole Foods Market overnam voor 13,7 miljard dollar. Het bracht een enorme schokgolf teweeg. Bij ons had vooral de koers van Ahold Delhaize erg te lijden onder de bom die Amazon op de retailsector dropte. Dezer dagen lopen zelfs geruchten dat Amazon een bod zou uitbrengen op Carrefour.

