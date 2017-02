Baissecombinaties op IBM

International Business Machines, afgekort IBM, is een bedrijf dat tot de verbeelding spreekt. De meeste mensen kennen het omdat het de eerste personal computer heeft ontwikkeld. IBM is een van de grootste IT-bedrijven ter wereld. Het heeft meer dan 425.000 medewerkers in 160 landen. Maar de jongste jaren sputtert de machine. De onoplettende aandeelhouder merkt dat nauwelijks, omdat het dividend relatief hoog blijft (3,2%). Dat verklaa...