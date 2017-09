Bankaandelen blijven de lelijke eendjes van Europa

Tien jaar geleden (september 2007) vormden spaarders en beleggers lange rijen voor de kantoren van de Britse bank Northern Rock omdat ze hun spaargeld terug wilden. Het was de eerste run on the bank in het Verenigd Koninkrijk sinds 1866. Op 14 september 2007 moest de Bank of England noodkredieten verstrekken om een faillissement te vermijden. Na twee mislukte overnamepogingen zou Nothern Rock in februari 2008 genationaliseerd worden. De bank had massaal ingezet op de herverpakte vastgoedkredieten. Een maand eerder had de Franse bank BNP Paribas drie fondsen die geïnvesteerd waren in de Amerikaanse vastgoedkredieten moeten sluiten omdat de liquiditeit was opgedroogd.

