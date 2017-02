Beleggen in cacao: enkele investeringskansen

Cacao was vorig jaar een van de slechtst presterende grondstoffen. 2017 bracht geen beterschap. Na anderhalve maand is de cacaoprijs ruim 10 procent gedaald naar het laagste niveau in 8,5 jaar. Er is een overaanbod omdat de tussentijdse oogst in West-Afrika, goed voor 70 procent van het aanbod, zal meevallen. Het sentiment raakte verder verzuurd nadat cijfers over het aantal verwerkte cacaobonen in de Verenigde Staten en Europa onder de verwachtingen waren gebleven. In Azië was de consumptie wel hoger dan verwacht. De s...