Beleggen in opkomende landen: de crisis is niet algemeen

In volle Turkse crisis verloren enkele weken geleden heel wat indexen en trackers die de groeilanden volgen meer dan 20 procent tegenover hun piek in de eerste weken van dit jaar. Officieel spreken we dan over het begin van een beren- of baissemarkt, een dalende beurstrend. Het roept nare herinneringen op aan twintig jaar geleden, toen de opkomende landen een zware crash ondergingen. Het begon in 1997 in Thailand, waar de overheid de koppeling met de Amerikaanse dollar moest loslaten bij gebrek aan buitenlandse reserves. De crisis sloeg over naar veel andere Aziatische landen zoals Indonesië, Zuid-Korea en de Filipijnen. Later werden zelfs andere werelddelen getroffen, en landen zoals Rusland en Brazilië. Het basisprobleem was de veel te hoge buitenlandse schuld in vreemde valuta (doorgaans dollar) tegenover het bruto binnenlands product (bbp).

