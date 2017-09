Benut de bodemniveaus bij Boskalis

Boskalis, de grootste baggermaatschappij ter wereld, kende tot midden 2015 gouden tijden. Het aandeel was een absolute beursster. Intussen is veel veranderd. De koers zit al twee jaar in een sukkelstraatje. We gaven eind april de raad de aandelen te kopen en er eventueel een calloptie op te schrijven. De call september 2017 met uitoefenprijs 35,00 euro kwam in het vizier. We kregen daar 0,70 euro voor. Vandaag is die optie waardeloos gewo...