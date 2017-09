Beursblog: Wel of geen eindejaarsrally?

Het laatste kwartaal van 2017 staat voor de deur. We kunnen niet zeggen dat de aandelenmarkten een zwak jaar beleven, helemaal niet zelfs. Het had echt een prima jaar kunnen zijn voor de Europese belegger, maar het economische herstel in de eurozone, dat sterker is dan verwacht, werd overschaduwd door de forse klim van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. Naarmate het jaar vorderde, heeft de economische revival vooral de euro naar boven gestuwd, en veel minder de Europese beurzen. We overlopen welke factoren de tendens ...