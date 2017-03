Biotech blinkt uit

Midden december stelden we onze tien favorieten voor 2017 voor. Na afloop van het eerste kwartaal maken we een eerste stand van zaken op. De gemiddelde stijging bedraagt na ruim drie maanden afgerond 6 procent, met op de eerste plaats dank aan de biotech (Ablynx en MDxHealth). Toch kunnen we niet helemaal tevreden zijn over de prestaties. Want er zitten toch twee stevige ontgoochelingen (Nyrstar en Transocean) tussen. De echte beoordeling komt echter pas op het eind van het jaar.