Cacao op laagste peil in vier jaar

Niet zelden beperken beleggers die in grondstoffen investeren zich enkel tot olie en (edel)metalen. Nochtans loont het ook de moeite de blik te verruimen naar landbouwgrondstoffen waar geregeld interessante kansen opduiken. Zo daalde de cacaoprijs vorig jaar met 34 procent. Dat is de slechtste prestatie sinds 1999. Eerder deze maand daalde de prijs van een ton cacaobonen naar het laagste niveau in bijna vier jaar.

