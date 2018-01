Canadese dollar blijft stabiel

Terugblik op 2017

De Bank of Canada, de Canadese centrale bank (BOC), heeft in 2017 voor het eerst in zeven jaar de rente verhoogd. Ze drukt daarmee haar vertrouwen in de economische heropleving uit. De basisrente bedraagt 1 procent, tegenover slechts 0,25 procent rente in april 2009. Blijkbaar is vanaf dit jaar een belangrijke wending in het monetaire beleid mogelijk. De macro-economische indicatoren wekken vertrouwen. De huisgezinnen besteden meer. De werkloosheidsgraad bedraagt nog altijd 6,...